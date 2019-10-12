شكرا لقرائتكم أحمد رمزي يكشف كواليس إيقاف التوأم في موسم دوري سيد عبد النعيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: " لايمكن أن ننكر ما قدمه حسام وإبراهيم حسن مع الزمالك، بعد مباراة معينة انفعل التوأم بعض الشئ وقرر الجهاز الفني استبعادهما".
وواصل: "استبعاد إبراهيم حسن استمر لنهاية الموسم، أما حسام حسن عاد للفريق قبل مواجهة الأهلي في الدور الثاني، عندما فاز الزمالك 3/1، بمباراتين أو ثلاثة".
وتابع: "قلت للاعبي الزمالك في المحاضرة الفنية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في البطولة، إننا سنحتفل بالدوري، وهو ما تحقق".
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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