شكرا لقرائتكم أحمد رمزي يكشف كواليس إيقاف التوأم في موسم دوري سيد عبد النعيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، كواليس إيقاف التوأم حسام وإبراهيم حسن عندما كانا لاعبان في القلعة البيضاء موسم 2002/2003 عندما حصل أبناء ميت عقبة على الدوري.

قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: " لايمكن أن ننكر ما قدمه حسام وإبراهيم حسن مع الزمالك، بعد مباراة معينة انفعل التوأم بعض الشئ وقرر الجهاز الفني استبعادهما".

وواصل: "استبعاد إبراهيم حسن استمر لنهاية الموسم، أما حسام حسن عاد للفريق قبل مواجهة الأهلي في الدور الثاني، عندما فاز الزمالك 3/1، بمباراتين أو ثلاثة".

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وتابع: "قلت للاعبي الزمالك في المحاضرة الفنية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في البطولة، إننا سنحتفل بالدوري، وهو ما تحقق".