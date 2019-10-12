شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتسلم الموافقة الأمنية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا باستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكانت الودية الأولى أقيمت أمس بين المنتخبين على ملعب ستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. والجدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي يستعد لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر في مصر على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام. وقع منتخب مصر في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

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