شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: كنا أسياد أفريقيا ودوري الأبطال الأهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد سعدت لفوز الزمالك بالبطولتين، لكن أحب الدوري ودوري الأبطال، كنا أسياد أفريقيا وأبطال القارة ولنا شهرة واسعة، أتمنى أن نعود مرة أخرى لذلك".
وتابع: "أخلص جمهور رأيته في حياتي هو جمهور الزمالك، لا يوجد مثله في مساندته للنادي، وأتمنى أن يسعدهم الفريق الموسم الحالي".
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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