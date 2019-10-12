شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: كنا أسياد أفريقيا ودوري الأبطال الأهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض ببطولتي كأس مصر والكونفيدرالية الأفريقية الفترة الماضية.

قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد سعدت لفوز الزمالك بالبطولتين، لكن أحب الدوري ودوري الأبطال، كنا أسياد أفريقيا وأبطال القارة ولنا شهرة واسعة، أتمنى أن نعود مرة أخرى لذلك".

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وتابع: "أخلص جمهور رأيته في حياتي هو جمهور الزمالك، لا يوجد مثله في مساندته للنادي، وأتمنى أن يسعدهم الفريق الموسم الحالي".