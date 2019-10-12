شكرا لقرائتكم طارق يحيى لـ"ميتشو" : ما تشغلش بالك بفايلر فى لقاء القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق نصيحة إلى الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض قبل مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها 19 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

طالب يحيى فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم "ميتشو" بألا يشغل باله بنظيره السويسري في الأهلي رينيه فايلر "ولا يهتم كثيرًا بطريقة اللعب والخطط التي يعتمد عليها، مؤكدًا أن الأهم هو دراسة قدرات لاعبي الفريق الأحمر.

أوضح يحيى أن السويسرى "فايلر" استقر على التشكيل الأساسي الذي يخوض به اللقاءات الهامة بالنسبة للنادي الأهلي، ما يسهل المهمة على ميتشو أكثر من المباراة السابقة التي جمعت الفريقين في السوبر المصري.