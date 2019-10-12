شكرا لقرائتكم أحمد رمزي : كنت ضد رحيل جروس عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال رمزي خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ضد رحيل جروس، كان متبقي أربعة مباريات فقط"

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واردف : "جروس كان متصدرًا الدوري مع الزمالك وحاصل على لقب الكونفدرالية ويسير بشكل جيد في الكأس، فلماذا رحل ؟!".

وواصل: "خالد جلال أ]ضًا تعرض للظلم بعد رحيل جروس، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وضغط كبير عليه".