شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: لا يمكن التشكيك في وطنية محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " "صلاح عاملي حالة سعادة، منافسته مع ميسي ورونالدو شرف لنا"
واردف : مازال لديه الكثير، أي تصرف صدر منه ليس له علاقه بوطنيته، ولا يصح أن نشكك ف عروبة ووطنية احد.
وعن شارة القيادة قال : لابد من موافقة باقي اللاعبين الكبار أولا.
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