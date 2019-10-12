شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: لا يمكن التشكيك في وطنية محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

الزمالك السابق، أن محمد صلاح نجم جدة - عمرو شويل يرى أحمد رمزي، نجمالسابق، أننجم ليفربول الانجليزي وصل لمكانة لم يصل لها لاعب مصري من قبل.

وقال رمزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " "صلاح عاملي حالة سعادة، منافسته مع ميسي ورونالدو شرف لنا"

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واردف : مازال لديه الكثير، أي تصرف صدر منه ليس له علاقه بوطنيته، ولا يصح أن نشكك ف عروبة ووطنية احد.

وعن شارة القيادة قال : لابد من موافقة باقي اللاعبين الكبار أولا.