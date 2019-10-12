شكرا لقرائتكم خبر عن المطروشي: نتعامل مع المباريات خطوة خطوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب هيثم المطروشي لاعب الارتكاز في فريق البطائح عن سعادته بالبداية القوية لفريقه، مؤكداً أن هذه البداية كانت نتاج الإعداد الجيد والتعاقدات المميزة التي قام بها الفريق إضافة إلى وجود مدرب خبير مثل طارق السيد.
وقال المطروشي: وجود مدرب خبير بأندية الأولى مثل طارق السيد انعكس إيجاباً على اللاعبين فالمدرب سبق أن حقق العديد من الإنجازات مثل قيادته لدبا الفجيرة للصعود إلى المحترفين هذا إضافة إلى تدريبه لعدد من الأندية الأخرى وهذا يعني أنه يعرف تماماً أجواء دوري الأولى، ويمتلك طموحات كبيرة، وبالنسبة لترشيح البعض للبطائح للمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين أقول ان هذا الأمر لا يزال مبكرا للحديث عنه ولكنني أؤكد أن تركيزنا سيكون منصباً على الفوز بالمباراة القادمة فقط، وسنأخذ المباريات خطوة خطوة.
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