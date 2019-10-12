حضن البرازيلية لصلاح يثير الجدل.. ورد فعل ساخر من زوجته.. وأديب يعلق.. ومعلومات لا تعرفها عن عارضة الأزياء

كتب: ضياء السقا

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

ونشر صلاح، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور من الغلاف الذي يتصدره الفرعون المصري، مع عارضة الأزياء، ومن بينها صورة وهي تحتضنه، مما أثار جدلا.

رد فعل ساخر من زوجة صلاح

وفي سياق متصل، تداول رواد السوشيال ميديا، كوميس ساخر لزوجة صلاح مستوحى من فيلم الممر في حوار أحمد عز مع الضابط الأسرائليي وهو يقول له" انا مش هقتلك انا هاخد معايا مصر" .

وظهرت زوجة صلاح باللبس العسكري المصري وبجانبها زوجها بزي الضابط الإسرائيلي، وهي تقول له "أنا مش هقتلك عشان الموت راحة ليك انا هرجعك المقاولين تاني".

أديب يعلق

من جانبه، علّق الإعلامى عمرو أديب، على الجدل السائد بسبب صورة صلاح، مع عارضة الأزياء، قائلا: "فخر العرب اتصور مع صاروخ برازيلي.. اللاعب بيعيش فى مجتمع أخر".

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وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"،"الست دى حضنت 4 غيره، ولم تكن أحضاناً جيدة، ودا أكثر الأحضان إحتراماً"، مردفاً:"متحاسبوش الراجل أوى كده ومتزنّقوش عليه".

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من هي أليساندرا أمبروسيو ؟

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي موديل برازيلية، ولديها 38 سنة، وتعد من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

لديها أكثر من 10 مليون متابع “followers” على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، لديها على صفحتها أكثر من 5 آلاف صورة “posts”.

ولفتت السندرا أمبروسيو الأنظار بعدما بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الإيطالي نيكول أودي، وفي وقت سابق، ظهرت لأمبروسيو وهي تستمتع بالجو الدافئ بإحدى شواطئ لوس أنجلوس مع حبيبها الجديد، حسبما التقطت كاميرات ” البابارتزي”، حيث جاءت بـ” مايوه ” باللون الأسود، ومرتدية أيضا، الاكسسوارات الذهبية البسيطة.

ويغيب محمد صلاح، عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد حصوله على راحة، عقب الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.