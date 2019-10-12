فوز فرنسا وتركيا يقربهما أكثر من نهائيات كأس أوروبا









اسماء السيد - عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من عقر دار إيسلندا بهدف وحيد، إلا انه لم يكن كافيا للانفراد بصدارة المجموعة الثامنة، بعدما حقق نظيره التركي فوزا في اللحظات القاتلة على ألبانيا بنتيجة مماثلة الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وحافظت تركيا على الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة أمام فرنسا بطلة العالم التي منيت على يدها بهزيمتها الوحيدة في التصفيات بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، علما أن المنتخبين سيلتقيان في مباراة ثأرية الإثنين في ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس في سعيهما للتأهل إلى النهائيات.

في المقابل، تجمد رصيد إيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، أمام كل من ألبانيا (9) وأندورا ومولدافيا (3 لكل منهما).

في ريكيافيك، يدين منتخب "الديوك" بفوزه إلى أوليفييه جيرو الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء إلى هدف النقاط الثلاث (66)، مسجلا هدفه الـ 37 في 94 مباراة دولية.

وبات جيرو يتأخر بفارق أربعة أهداف عن ميشال بلاتيني (41) و14 هدفا عن صاحب الرقم القياسي تييري هنري (51).

وخاضت فرنسا بطلة العالم مواجهة ايسلندا بهجوم مضطرب في ظل إصابة كيليان مبابي، والبداية البطيئة لغريزمان مع برشلونة الاسباني وغياب جيرو عن التشكيلة الاساسية لتشلسي الانكليزي، إلى اضطرار المدرب ديدييه ديشان لاجراء تبديل في اللحظات الاخيرة باستبدال نغولو كانتي بلاعب توتنهام هوتسبر الانكليزي موسى سيسيكو.

وظلت إيسلندا وفية لاسلوبها الدفاعي الذي قادها الى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا 2016 وخسرت امام فرنسا بالذات 2-5.

وطالب جيرو في الدقيقة 28 بركلة جزاء بعدما اصطدمت كرته بيد كاري إرناسون، إلا أن الحكم أشار بمتابعة اللعب، قبل أن يرفع البطاقة الصفراء بوجه مهاجم تشلسي بسبب اعتراضه المتكرر.

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وكثف المنتخب الفرنسي ضغوطه في الدقائق الخمس الاخيرة، فتحصل على فرصتين بداية بعد تمريرة من لوكا دينيي وتسديدة من المتربص داخل المنطقة غريزمان بيسراه تصدى لها الحارس هانز هالدورسون (42)، ليعود مهاجم أتلتيكو مدريد السابق ويمرر إلى كينغسلي كومان القادم من الخلف الذي سدد كرة مرت بمحاذاة المرمى (43).

وفي الشوط الثاني، كان غريزمان مرة جديدة الاخطر بعدما روض الكرة بصدره وسددها على "الطاير" بيسراه مرت بجانب القائم (59)، قبل أن يعود مهاجم برشلونة إلى الواجهة مجددا بعد ركلة حرة نفذها رافايل فاران ووصلت إليه، فتعرض لعرقلة من آري فريير سكولاسون اجتسب على اثرها الحكم ركلة جزاء نفذها جيرو بنجاح (66).

وكادت بطلة العالم ان تضيف الهدف الثاني عبر لاعب وسط يوفنتوس الايطالي بليز ماتويدي، إلا أن تسديدته من داخل المنطقة اصطدمت بالقائم (78).

وفي اسطنبول، حققت تركيا فوزا في الدقائق القاتلة على ألبانيا بهدف سجله جينك توسن في الدقيقة 90.

وهو الفوز الثالث تواليا للمنتخب التركي منذ خسارته امام إيسلندا 2-1 في الجولة الرابعة.

وفازت أندورا على ضيفتها مولدافيا المنقوصة عدديا منذ الدقيقة 55 إثر طرد لاعبها رادو جينساري، بهدف سجله مارك فاليس (63).

ملخص مباراة فرنسا وإيسلندا:

ملخص مباراة تركيا وألبانيا: