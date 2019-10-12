أوكرانيا على بعد نقطة من التأهل والبرتغال في وضع جيد









اسماء السيد - واصلت أوكرانيا عروضها القوية بقيادة نجم ميلان الإيطالي السابق أندريه شفتشنكو، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس تواليا من أصل 6 مباريات وجاء على حساب ضيفتها ليتوانيا 2-صفر الجمعة في منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وتدين أوكرانيا بتجديد فوزها على ليتوانيا التي خسرت في الجولة الماضية على أرضها بثلاثية نظيفة، الى روسلان مالينوفيسكي الذي سجل الهدفين (29 و58).

ورفعت أوكرانيا رصيدها الى 16 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن البرتغال حاملة لقب البطولة القارية، لكن الأخيرة خاضت الجمعة مباراتها الخامسة وفازت بها على لوكسمبورغ 3-صفر سجلها برناردو سيلفا (16) والقائد كريستيانو رونالدو (65) وغونسالو غيديس (89)، في حين أن رجال شفتشنكو خاضوا مباراتهم السادسة.

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وستكون جولة الإثنين في كييف مصيرية لأن أوكرانيا بحاجة الى نقطة التعادل من مباراتها مع كريستيانو رونالدو ورفاقه من أجل ضمان تأهلها الى النهائيات للمرة الثالثة تواليا.

وتحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة بسبع نقاط من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط خلف البرتغال التي حققت فوزها الثالث تواليا بعد أن استهلت التصفيات بتعادلين.

وتلعب صربيا الإثنين مباراتها السادسة بضيافة ليتوانيا الفاقدة الأمل بالتأهل كونها قابعة في ذيل المجموعة بنقطة يتيمة في 6 مباريات.

ملخص مباراة البرتغال ولوكسمبورغ: