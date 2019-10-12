شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي ودياً استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المقاولون العرب مباراة ودية أمام نظيره البنك الأهلي، اليوم السبت، في الجبل الأخضر، وذلك ضمن استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة أسوان في الجولة الرابعة بالدوري العام.

وكان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قرر خوض مباراتين وديتين كانت الأولى أمام القناة امس الجمعة على أن تكون الثانية أمام البنك الاهلي اليوم السبت بالترتيب خلال فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب معسكري المنتخب الأول والأولمبي.

ويستعد المقاولون لمواجهتي أسوان والزمالك في الجولتين الرابعة والخامسة ببطولة الدوري، حيث تقام مباراة أسوان في 18 أكتوبر الجاري على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

Advertisements

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شىء أحرزه سيف الجزيرى، ثم التعادل على ملعبه مع سموحة بهدفين لمثليهما، وأخيرًا الفوز خارج الأرض على الإنتاج الحربى بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد سالم .

فيما يحتل نادي أسوان المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمام إف سي مصر في الجولة الثانية، فيما تلقى تماسيح النيل هزيمتين في الجولة الأولى أمام المقاصة بنتيجة 3/2، وفي الجولة الثالثة أمام الأهلي بخماسية مقابل هدف.