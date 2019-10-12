شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريراً عن 10 لاعبين خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جهازه المعاون بإعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين وهم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحمدي فتحى ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات مع المنتخب الأول ، وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي للوقوف على حالتهم البدنية والفنية بشكل مستمر.

ويتواجد ستة لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأول في المعسكر الحالي الذى يخوض خلاله الفريق القومي مباراة ودية أمام بتسوانا الأثنين المقبل إستعداداً لخوض تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ، فيما يستعد المنتخب الأولمبي لتصفيات أفريقيا تحت 23 عاماً التى ستقام بالقاهرة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وطلب فايلر تقريراً من مساعديه عن اللاعبين العشرة خلال فترة توقف الدوري الحالية التى يستعد خلالها الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.