شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح طارق حامد أعلي عقد فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعديل عقود طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بطريقة تختلف عن تعديل عقود باقى اللاعبين محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة مع اللاعبين لإنهاء إجراءات تعديل العقود، خلال الفترة الحالية، وعقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا.

وتسبب معسكر الفراعنة في تأجيل ملف تعديل عقود اللاعبين بسبب انضمام طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لصفوف المنتخب لمواجهة بتسوانا وديا، يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث لم يتمكن مسئولي القلعة البيضاء من الاجتماع مع الثلاثى فى وجود جنش، مما أدى لتأجيل جلسة حسم ملف تعديل العقود.

وكشف مصدر مطلع فى الزمالك لـ"الخليج 365" أن مسئولو الزمالك استقروا على تعديل عقد طارق حامد ليصبح الأعلى أجرًا فى صفوف الفريق وذلك بعد أن ضحّى اللاعب بالعديد من العروض الخارجية المغرية التى عرضت عليه من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وفضّل الاستمرار فى ميت عقبة، بعد أن أبدى الجهاز الفني والمسئولون رغبتهم فى بقائه للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، الأمر الذى دفع المسئولون لاتخاذ قرار بتعديل عقد "المقاتل" وترضيته ليصبح الأعلى راتبًا فى الفريق.