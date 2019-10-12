شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..استاد القاهرة يستضيف الودية الثانية للمنتخب الأوليمبى وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة، موافقة رسمية من الجهات الأمنية، لإقامة الودية الثانية بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا غدًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكانت الودية الأولى أقيمت أمس بين المنتخبين على ملعب ستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي يستعد لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر في مصر على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام.

وقع منتخب مصر في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.