شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى: لابد من تعيين مدير كرة للزمالك قام بممارسة اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد رمزي نجم الزمالك السابق، عدم العودة للعمل في القلعة البيضاء مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وقال،" الزمالك في دمي ولم أتخيل نفسي بعيدًا عنه في العمل الرياضي، لكن حتى أعود للنادي لابد أن تكون هناك استقلالية تامة لفريق الكرة، لدي أسلوب عمل خاص، وأرى أن تحقيقه سيكون صعبًا في الوقت الحالي".

وأوضح أحمد رمزي خلال تصريحات تلفزيونية، "هناك لاعبين تشعر إنها لا تريد اللعب بالزمالك، وهذا تأثيره مدمر لفريق الكرة و داخليا كنت متوقع خسارة الزمالك للقب الدوري بسبب هذا الموضوع، أرجو من مسئولي الفريق إذا أراد لاعب الرحيل أو الاحتراف أن يعرضه للبيع، وهذه الأزمة ليست كهربا فقط" .

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وأشار أحمد رمزى، إلى أنه كان ضد قرار رحيل السويسرى جروس خلال الفترة الماضية لان الفريق الابيض فى ذلك الوقت يشهد حالة استقرار و حصل على بطولة الكونفدرالية ويسير بشكل جيد فى بطولتى الدورى المصرى وكأس مصر.

وطالب أحمد رمزى، أنه لابد من تعيين مدير كرة للفريق قام بممارسة اللعبة محليا دوليا ولديه مواصفات خاصة قيادية .

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.