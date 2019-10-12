طنطا يخوض وديتين إستعدادا لمباراة سموحة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طنطا بقيادة أيمن المزين مباريتان وديتان أمام كل من المالية مالية كفر الزيات ودمنهور ، ضمن أستعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .
ويسعى أيمن المزين المدير الفنى لفريق الطنطاوى لتجهيز اللاعبين بدنياً و فنياً خلال الفترة الحالية والوقوف على مستوى اللاعبين البدلاء .
ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى و المقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجارى .
ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة و التعادل أمام حرس الحدود و الهزيمة من بيراميدز .
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