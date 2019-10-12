شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى : مانويل جوزيه كان مدرسة فى تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن البرتغالى مانويل جوزية مدرسة كبيرة فى عالم التدريب خلال قيادة للفريق الاحمر السنوات الماضية . وأوضح طارق يحيى خلال تصريحات تلفزيوينة أن البرتغالى مانويل جوزيه المدرب الوحيد التى لدى القدرة على قراءه أفكاراه خلال بعض المبارايات التى قادها للفريق الأحمر . Advertisements وأشار طارق يحيى أن حميع المدربين التى قادة تدريب الاهلى قامة بالعمل على قدرات لاعبى الفريق الاحمر فقط ولا يعمل على تطوير هذا الامر . ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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