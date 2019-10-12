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ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، لمباراة فريقه الماضية أمام الأهلى فى مسابقة السوبر المحلى، من أجل تصحيح أخطاء فريقه قبل المواجهة المرتقبة في قمة الدورى الممتاز.

وحرص ميتشو على إعادة مشاهدة مواجهة المارد الأحمر فى السوبر والتى انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3/2 من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على نقاط القوة التى اعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

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