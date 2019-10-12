إكرامي: تصريحات "بعض" المسئولين زادت الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر شريف:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي أن تصريحات "بعض" المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال شريف إكرامي :"التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة".

وأضاف حارس الأهلي :"علاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جداً داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائماً، لكن في الأونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".

Advertisements

ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.

وعن جلوسه بديلاً قال إكرامي :"ليس سهلاً أن تجلس بديلاً بعد 9 مواسم من المشاركة أساسياً، لكن رحيلي عن الأهلي لهذا السبب غير مطروح، أعمل بجد لاستعادة موقعي في تشكيل الفريق بكل تنافس شريف".

وتابع إكرامي :"علاقتي بالأهلي مستقرة، لأنني في بيتي، وهذا لا يتعارض مع طموحي في المشاركة أو كونني موظفاً أقبل بعدم اللعب، لكن لا خيار أخر سوى البقاء في النادي الأهلي حتى انتهاء مسيرتي".

وأنهى حارس الأهلي :"طوال مسيرتي المقبلة في الملاعب سأظل استهدف العودة لموقعي في تشكيل الأهلي ومنتخب مصر مرة أخرى".