المزين: أحب جوارديولا ولكنني أفضل طريقة لعب مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يؤمن أيمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا، أن الطريقة الإيطالية في الدفاع هي الأنسب له في التدريب.

ويحتل طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد 4 نقاط.

المزين، أضاف خلال تواجده ضيفًا ببرنامج سوبر تايم، بفضائية تايم سبورت، مساء يوم أمس الجمعة:"الجميع يحب جوارديولا وأنا أيضًا ولكنني أحب مورينيو وطريقة لعبه، الطريقة الدفاعية أصعب من الهجومية وأؤمن أن الدفاع سيجعلك تُسجل".

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وأشار المدير الفني لفريق طنطا، إلى أن الجميع يتساهل مع عملية فقد النقاط خلال الجولات الأولى من الدوري ولكنني أشدد على اللاعبين من البداية أن النقطة غالية بالنسبة لي ولا أريد أفقدها.

وتابع المزين:"الجميع يقولون أننا لا نُهاجم ويلوموننا ولكن فريقي سجل 3 أهداف في الثلاث مباريات أمام دجلة، بيراميدز وحرس الحدود ونحن قادرون على التسجيل من الفرص التي نحصل عليها".

وأتم المدير الفني حديثه بالإشارة إلى أن مباراة حرس الحدود كانت الأفضل في تطبيق لاعبيه لفكره الهجومي أيضًا.