ملف الجمعة.. عرض صلاح لمؤمن.. وأبوتريكة يكشف الأفضل منه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019.
كلوب مدرب الشهر في بريميرليج للمرة الثانية على التوالي
"عرض التكفل بعلاجه في ثلاث دول".. مؤمن زكريا يكشف تفاصيل مكالمة صلاح
أوباميانج لاعب الشهر في بريميرليج
فايلر يكلف معاونيه بدراسة منافسي الأهلي في إفريقيا
أبوتريكة: أفتقد جمهور الأهلي.. وصلاح لا يُقارن بي
الهزيمة السادسة على التوالي لمصر في كأس العالم للطائرة
تصنيف الأندية.. الأهلي في المركز 39 عالمياً والزمالك 93.. وظهور المقاولون والمصري
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي مصير ملعب موقعة جينيراسيون
مصدر: لجنة تأديب الكاف تدرس ملف الزمالك وجينيراسيون لمعاقبة المخطئ
بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يحدد وجهته المقبلة
بصورة مع عارضة أزياء.. صلاح يشعل السوشيال ميديا ووكيله يعقب
في مباراة من 3 أشواط.. المنتخب الأوليمبي يتعادل أمام جنوب أفريقيا وديًا
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