مصر للتأمين يحقق فوزًا من العيار الثقيل على الزمالك

حقق فريق مصر للتأمين مفاجاه من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بطل الدوره المجمعه بطنطا.
جاءت المباراه قويه من جانب الفريق الفائز الذى تغلب لاعبوه على أنفسهم واستطاعوا تحويل دفة المباراه الى
ووضح تاثر الزمالك بغياب لاعبه الأمريكى الذىتم استبعاده لأسباب لم يفصح عنها الجهاز الفني وتردد انها (اخلاقيه) والطريف أن هزيمة الزمالك لن تؤثر على تصدره للدوره حيث فاز مباراتين وهزم فى واحده
كما فاز مرتبطه بالمباريات الثلاث على كل من الطيران وطنطا ومصر للتأمين وهو ما جعل الزمالك
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