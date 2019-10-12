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مصر للتأمين يحقق فوزًا من العيار الثقيل على الزمالك

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حقق فريق مصر للتأمين مفاجاه من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بطل الدوره المجمعه بطنطا.

 

جاءت المباراه قويه من جانب الفريق الفائز الذى تغلب لاعبوه على أنفسهم واستطاعوا تحويل دفة المباراه الى

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صالحهم مع نهاية الشوط الرابع وعوضوا فارق النقاط الخمس التى إنتهى بها شوط المباراه الثالث ٥١/٥٦ .

 

ووضح تاثر الزمالك بغياب لاعبه الأمريكى الذى

تم استبعاده لأسباب لم يفصح عنها الجهاز الفني وتردد انها (اخلاقيه) والطريف أن هزيمة الزمالك لن تؤثر على تصدره للدوره حيث فاز مباراتين وهزم فى واحده

 

كما فاز مرتبطه بالمباريات الثلاث على كل من الطيران وطنطا ومصر للتأمين وهو ما جعل الزمالك

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