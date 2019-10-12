البرتغال وأوكرانيا تقتربان من بلوغ نهائيات بطولة أوروبا

اقتربت البرتغال حاملة اللقب وأوكرانيا من بلوغ نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل بعد فوزهما بسهولة ضمن المجموعة الثانية في التصفيات.

وتغلب منتخب أوكرانيا على ليتوانيا 2-صفر لتحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات تليها البرتغال برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بعد انتصارها على ضيفتها لوكسمبورج 3-صفر في مباراة سجل فيها كريستيانو رونالدو هدفا.

وتملك صربيا صاحبة المركز الثالث سبع نقاط من خمس مباريات تليها لوكسمبورج بأربع نقاط من ست مباريات وتتذيل ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة من ست مباريات.

وأهدر منتخب البرتغال، الذي سيواجه

أوكرانيا خارج الديار يوم الاثنين المقبل، العديد من الفرص لتزيد رصيدها من الأهداف إذ كان يأمل رونالدو تسجيل هدفين ليرفع رصيده مع المنتخب الوطني والأندية إلى 700 هدف.

وأثبت هدف رونالدو، الثاني للبرتغال، تألقه عندما استغل خطأ دفاعيا ليقتنص مهاجم يوفنتوس الكرة ويضعها رائعة من عند حافة منطقة الجزاء من فوق رأس الحارس انطوني موريس.

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وتصدى موريس للعديد من الفرص ليحافظ على خسارة مقبولة لفريقه بعدما افتتح برناردو سيلفا التسجيل لأصحاب الأرض عندما

تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ليضعها بين اثنين مند المدافعين في الشباك في الدقيقة 16.

وساهم افتقاد الفعالية عند اللمسة الأخيرة وتألق موريس في الحفاظ على النتيجة قبل أن يهز رونالدو الشباك محرزا هدفه الدولي رقم 94 ليصل مجموع ما سجله من الأهداف إلى 699 قبل أن يحرز جونسالو جيديس الهدف الثالث في الدقيقة قبل الأخيرة.

وتغلبت أوكرانيا، التي ستتأهل إلى بطولة أوروبا 2020 في حال تجنبت الخسارة من البرتغال يوم الاثنين المقبل، على ليتوانيا بفضل ثنائية رسلان مالينوفسكي.

وافتتح لاعب الوسط التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى بعدما تبادل الكرة مع جونيور مورايس وجعل النتيجة 2-صفر عبر ركلة حرة رائعة.

وتحتاج صربيا الفوز في ليتوانيا يوم الاثنين المقبل أيضا لتحافظ على آمالها في التأهل.