رسميًا .. ستاد القاهرة يستضيف الودية الثانية بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا

حصل اتحاد الكرة، على موافقة الجهات الأمنية، لإقامة الودية الثانية بين المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا غدًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكانت الودية الأولى أقيمت أمس بين المنتخبين على

ملعب ستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي يستعد لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة

لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر في مصر على ملعبي ستاد القاهرة وستاد السلام.

وقع منتخب مصر في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.