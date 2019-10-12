بالصور.. إنطلاق بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بالغردقة

إنطلقت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019م فى نسختها الثالثة، كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنتجع سهل حشيش وتستمر حتى 13 أكتوبر حيث سبق وأن تم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان. جدير بالذكر أنه يتولى الإتحاد الأفريقى بالتنسيق مع الإتحاد المصرى وفرع البحر البحر الأحمر للتايكوندو تنظيم البطولة بمشاركة 72 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة مصر و ألمانيا و أيسلانداو كوريا الجنوبيه و العراق وليبيا و تايلاند وروسيا و المجر و المغرب و النرويج و السعوديه بحضور اللواء احمد الفولى رئيس الإتحاد الأفريقى للتايكوندو إيدى إيساكا النائب الأول لرئيس الإتحاد الأفريقى آلان بيدياشيلى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى إدريس الهلالى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى فيناى يانكر عضو مجلس إدارة الإتحاد الأفريقى 15 دولة مصر و ألمانيا و أيسلانداو كوريا الجنوبيه و العراق وليبيا و تايلاند وروسيا و المجر و المغرب و النرويج و السعوديه بحضور اللواء احمد الفولى رئيس الإتحاد الأفريقى للتايكوندو إيدى إيساكا النائب الأول لرئيس الإتحاد الأفريقى آلان بيدياشيلى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى إدريس الهلالى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى فيناى يانكر عضو مجلس إدارة الإتحاد الأفريقى فريدريك أوت مجلس إدارة الإتحاد الأفريقى على صابر عضو مجلس إدارة الإتحاد الأفريقى أنسيونا كيم عضو مجلس إداة الإتحاد العالمى للتايكوندو يو شيول يون سفير كوريا الجنوبيه بالقاهره و زوجته سوى يونج لى مون هى كوة قنصل جمهورية كوريا الجنوبيه كيم هوجين المترجمه الفوريه بسفارة كوريا الجنوبيه دكتور محمد الكردى نائب وزير الشباب و الرياضه مهندس عمرو سليم رئيس الإتحاد المصرى للتايكوندو. وبدأ حفل الإفتتاح بطابور عرض للفرق المشاركه ثم تلاوة القسم وعروض لفنون اللعبه للفرق المشاركه Advertisements

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