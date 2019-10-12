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فيديو.. شوقي غريب: مباراة جنوب إفريقيا اليوم رسالة لقوة البطولة القادمة

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قال الكابتن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، إن مباراة مصر وجنوب أفريقيا كانت مباراة مفيدة جدًا للمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب إفريقي يلعب بطريقة متطورة

جدًا وفريق مميز جدًا على الجانب البدني والتكتيكي.

 

وأشار "غريب"، خلال حواره بفضائية "تايم اسبورت"، عقب المباراة، إلى أنه منح بعض

اللاعبين راحة بمياراة جنوب افريقيا اليوم، معبرًا عن الاحترام لقرارت الحكم محمد معروف بعد تحكيمه مباراة اليوم.

 

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وأكد أن مباراة اليوم هي مجرد رسالة من جنوب أفريقيا ومن فرق أفريقيا بأن البطولة افريقيا القادمة قوية على جميع المستويات.

 

شاهد الفيديو..

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