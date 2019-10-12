صالات المنيا تتعادل مع الدرب الأحمر وديًا بأربعة أهداف لكل منهما

تعادل فريق كرة الصالات بنادي المنيا ، مع فريق الدرب الأحمر، بأربعة أهداف لكل منهما ، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ، مساء اليوم الجمعة ، بصالة الحوامدية ، ضمن استعدادا الفريقين للدوري الممتاز .

قدم لاعبو المنيا مباراة قوية ، وتقدموا عدة مرات على الفريق المنافس، حيث اقيمت المباراة

على 3 أشواط ، كل منهم نصف ساعة، لرفع مستوى اللاعبين فنيا ، وسجل أهداف المنيا كل من ، همام الزنوني ، علاء دونجا ، كريم يسري ، ومصطفى حسانين.

ومن المرتقب أن يخوض فريق المنيا مباراة ثانية ، غدا السبت

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، ضمن مباريات معسكره بالقاهرة، ويواجه فريق اتحاد الشرطة بصالة الشرطة، ويعقبها مبارتين في اليومين التاليين أمام ميت عقبة ، و الاعلاميين.

ويقود فريق صالات المنيا هذا الموسم، سامح علي ، مديرا فنيا، و ياسر مصطفى ، مدير الكرة، ياسين حمص ، مدربا عاما، بسيوني محمد ، مدرب، مصطفى جلال ، مدرب لياقة بدنية، رضا احمد ، مدير اداري، تحت اشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.