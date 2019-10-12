الفيوم في معسكر بمنتجع الأسيوطي استعدادا لدوري المظاليم

دخل الفريق الأول بنادي الفيوم معسكرا مغلقا لمدة ثلاثة أيام بمنتجع الأسيوطي ، ضمن الاستعداد للقاء الألومنيوم في أولي جولات دورى القسم الثانى يوم السبت المقبل باستاد أسوان الرياضي.

وأسفرت قرعة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، عن لقاء الفيوم في أولي مبارياته مع الألومنيوم علي ملعب الأسيوطي سبورت. للقاء الألومنيوم في أولي جولات دورى القسم الثانى يوم السبت المقبل باستاد أسوان الرياضي.وأسفرت قرعة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، عن لقاء الفيوم في أولي مبارياته مع الألومنيوم علي ملعب الأسيوطي سبورت.

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