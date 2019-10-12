المغرب تتعادل وديا مع ليبيا ضمن الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2021

حسم التعادل الايجابي بهدف لكل منهما مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره ليبيا في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الملعب الشرفي بوجدة في المواجهة الودية ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلي بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرار له بالكاميرون. بوجدة في المواجهة الودية ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلي بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرار له بالكاميرون. سجل أهداف اللقاء للمنتخب المغربي جواد ياميق في الدقيقة 20وادر التعادل للمنتخب الليبي سند الورفلي في الدقيقة 42 والجدير بالذكر أن المغرب ودعة بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ.16

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