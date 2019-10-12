منتخب فرنسا يحقق فوزًا صعبًا علي أيسلندا بتصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الفرنسي الفوز علي نظيره أيسلندا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة علي ملعب لاواردالسفولور ستاديوم ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلي يورو 2020. ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلي يورو 2020. سجل هدف اللقاء اوليفه جيرو من ضربة جزاء في الدقيقة 66من ضربة جزاء. جزاء في الدقيقة 66من ضربة جزاء. وبهذه النتجية يحصد المنتخب الفرنسي النقطة الـ18يحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة بينما يتجمد رصيج ايسلندا عند النقطة الـ12يحتل بها المركز الثالث.

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