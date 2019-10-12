منتخب التشيك يحقق فوزًا صعبًا على انجلترا في تصفيات أمم أوروبا 2020

حقق منتخب التشيك الفوز على نظيره الانجليزي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة علي ملعب إدين أرينا ضمن الجولة السابعة من التصفيات المواهلة الي يورو 2020 . السابعة من التصفيات المواهلة الي يورو 2020 . سجل أهداف اللقاء هاري كاين للمنتخب الانجليزي وسجل للمنتخب التشيك جاكوب برايتش Zdeněk وجاءت الاهداف في الدقائق 5،9ـ85 التشيك جاكوب برايتش Zdeněk وجاءت الاهداف في الدقائق 5،9ـ85 وبهذه النتيجة يحصد المنتخب التشيك النقطة الـ12يحتل بها الوصاف في المجموعة الأولى بينما يتجمد رصيد المنتخب الانجليزي عند 12نقطة يحتل بها صدارة المجموعة.

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