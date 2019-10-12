الأهلي يبدأ الاستغناءات الشتوية قبل الآوان

سمحت إدارة النادي الأهلي للاعب الوسط الفلسطيني الشاب “محمود سلمي” بالرحيل عن قلعة مختار التتش عند فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، رغم أنه لم يُكمل 12 شهرًا مع بطل الدوري المصري، بعد إلتحاقه في الميركاتو الشتوي 2019 من نادي اتحاد الشجاعية.

ووصف محمود سلمي بميسي الفلسطيني، نظرًا لتمتعه بمهارات عالية تمكنه من المراوغة وتسجيل الأهداف، لكنه لم يحظ بفرصة واحدة مع الفريق الأول للأهلي، في ظل وجود عدد من اللاعبين المشاهير في نفس مركزه أمثال وليد سليمان وجونيور أجايي، بالإضافة إلى خريجي الأكاديمية من أبناء النادي.

وأضطر ثنائي الوسط أحمد حمدي وناصر ماهر للرحيل عن صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما قام النادي بضم نجم بيراميدز “محمد مجدي أفشة” بحوالي 25 مليون جنيه.

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وتسبب إلغاء بطولة دوري الشباب في مصر لمواليد 1997 في اتخاذ محمود السلمي لقرار الرحيل عن الأهلي، فلم تعد هناك فرصة لمشاركته سواء مع فريق الشباب أو الفريق الأول.

واختار محمود السلمي الرحيل لكن بالعودة إلى وطنه، موقعًا على عقد رسمي اليوم الجمعة مع نادي الصداقة مدته ستة أشهر فقط.

ومن المنتظر انضمام صاحب الـ 22 عامًا لتدريبات فريقه الجديد خلال الشهر المقبل كي يكون جاهزًا للمشاركة في النصف الثاني من الدوري الفلسطيني الممتاز.