تصفيات يورو 2020 | التشيك تؤجل تأهل إنجلترا!

تعرض منتخب إنجلترا لخسارة مفاجئة أمام مضيفه التشيكي، هي الأولى في مسيرة البلاد بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، ليتأجل تأهلها المُبكر حتى الجولة القادمة أمام بلغاريا يوم 14 أكتوبر الجاري.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقائق الخمس الأولى إثر ركلة جزاء أحتسبت لجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تعرضله للعرقلة داخل صندوق العمليات، ونفذ هداف توتنهام “هاري كين” ركلة الجزاء بنجاح على يسار الحارس “فاكليك”.

لكن أصحاب الضيافة استطاعوا تسجيل هدف التعديل سريعًا، عند الدقيقة التاسعة، بفضل ركلة ركنية من الجهة اليُمنى لمرمى إنجلترا.

ووجدت العرضية اللاعب “كيلوستكا” الهارب من رقابة نجم وست هام “ديكلان رايس” ليقوم بتمهيدها على القائم الأيسر لحارس إنجلترا ليحولها “برابيك” داخل الشباك.

وتسببت تدخلات المدير الفني لإنجلترا “جاريث ساوثجيت” في تراجع مستوى الفريق بالشوط الثاني، حيث سحل مونت وسانشو لإشراك الثنائي باركلي وراشفورد.

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ودفع ساوثجيت ثمن تلك التغييرات باهظًا في الدقيقة 85، حيث تمكن منتخب جمهورية التشيك من تسجيل هدف الفوز من هجمة مضادة.

ومرر ماسوبوست كرة عرضية من الجهة اليمنى، وجدت اللاعب أودراسيك الذي وضعها أرضية على يسار الحارس بيكفورد بكل أريحية وكأنه يسدد ركلة جزاء، فلم يشاكسه أي لاعب من لاعبي وسط إنجلترا لحظة التسديد.

وبهذه النتيجة رفع منتخب التشيك رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثاني من 6 مباريات، متأخرًا عن منتخب إنجلترا متصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف، لكنه لعب مباراة أقل من التشيك.

وتحتل كوسوفو المركز الثالث في المجموعة نفسها برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وستوجب عليها هزيمة الجبل الأسود للحفاظ على حظوظها في التأهل أمام التشيك.