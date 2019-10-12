كريستيانو رونالدو على بعد خطوة من رقم أسطوري



سجل النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، هدفًا في فوز منتخب بلاده على ضيفه لوكسمبرج (3-0) ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وسجل الدون، هدفه الأول في المباراة والثاني للبرتغال، بطريقة رائعة، بعدما انفرد تمامًا بمرمى الضيوف وسدد الكرة من فوق الحارس، معززًا تقدم بطل أوروبا.



وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن رونالدو بهدفه في شباك لوكسمبرج تمكن من تسجيل 9 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها بقميص البرتغال في جميع المنافسات.



يشار إلى أن الدون وصل إلى الهدف رقم 699 في مسيرته الكروية، ويتبقى له هدف وحيد كي يصل للهدف 700 في مشواره مع الأندية والمنتخب.



وبخلاف هدف الدون، سجل أيضًا للبرتغال في مباراة اليوم كل من برناردو سيلفا في الدقيقة 16، وجونزالو جويديس (89)، ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق (5 نقاط) عن أوكرانيا المتصدر، بينما تجمد رصيد لوكسمبورج عند المركز الرابع بـ4 نقاط.

المصدر: موقع كورة

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