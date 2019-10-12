التشيك تسقط إنجلترا بالضربة القاضية في يورو 2020

تعثر المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في تصفيات كأس أوروبا 2020، بسقوطه أمام مضيفه التشيكي 1-2 مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز للتشيك في الدقيقة 85.



وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرًا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لإنجلترا.



واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على طريقة اللعب 4-2-3-1، فلعب كيران تريبير وداني روز على طرفي الخط الخلفي حول قلبي الدفاع مايكل كين وهاري ماجواير، وتواجد ديكلان رايس إلى جانب جوردان هندرسون في خط الوسط، وراء الثلاثي جادون سانشو ومايسون مونت ورحيم سترلينج، فيما أدى هاري كين دور رأس الحربة.



في الجهة المقابلة، لجأ المنتخب التشيكي إلى طريقة اللعب ذاتها (4-2-3-1)، فتكون الخط الخلفي من الرباعي فلاديمير كوفال وأوندري سيلوستكا وجاكوب برابيتش ويان بوريل، وتواجد في وسط الملعب كل من توماس سوتشيك وأليكس كرال، وقام الثلاثي لوكاس ماسوبوست وفلاديمير داريدا وجاكوب يانكتو، بدعم رأس الحربة باتريك شيك.



وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، بعد عرقلة سترلينج، تصدى كين لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة الخامسة.



وأطلق كوفال تسديدة قوية من الناحية اليمنى تصدى لها الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد ببراعة، لتتحول الكرة إلى ركنية وصلت على إثرها إلى سيلوستكا الذي غمزها إلى برابيتش الذي أودعها الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة.



وفشل شيك في الوصول إلى كرة مرسلة أمام المرمى من يانكتو في الدقيقة 16، وبقي اللعب سجالا دون وجود تهديد حقيقي على مرميي المنتخبين، حتى الدقيقة 33 عندما وصلت الكرة إلى كين على يمين منطقة الجزاء، لترتد محاولته إلى مونت الذي فشل في استغلالها من مسافة قريبة.



ولم ينجح ماسوبوست في استغلال كرة شيك المرسلة من الناحية اليسرى بالدقيقة 41، ومرت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول دون وجود أي خطورة فعلية من قبل الطرفين.



انطلق الشوط الثاني بتسيدة من داريدا استقرت في المدرجات بالدقيقة 47، وانتظر الإنجليز للرد حتى الدقيقة 57، عندما مرر كين بينية إلى سترلينج الذي حاول مراوغة الحارس توماس فاسليك بيد أن الأخير أبعد الكرة من أمامه.







وأطلق ماسوبوست "صاروخا" عنيفا أبعده بيكفورد بأطراف أصابعه في الدقيقة 59، وفشل كين في استثمار تمريرة سترلينج أمام المرمى في الدقيقة 64.



وأجرى المنتخب الإنجليزي تبديلا مزدوجا بإشراك روس باركلي وماركوس راشفورد مكان مونت وسانشو، وأهدر كرال فرصة تشيكية في الدقيقة 78، عندما تبادل الكرة مع داريدا قبل أن يسدد نحو القائم القريب ليتصدى بيكفورد لمحاولته.



واقترب المنتخب الإنجليزي من استعادة تقدمه في الدقيقة 81، عندما مرر باركلي كرة بينية إلى كين الذي ضيق الحارس فاسليك الزاوية عليها ليبعد محاوته، ثم تمكنت تشيكيا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 85، بعد مر ماسوبوست من الناحية اليمنى، قبل أن يمرر الكرة على طبق ذهبي إلى البديل المتحفز زدينيك أوندراسيك الذي وضعها بثقة في الشباك.



المصدر: موقع كورة