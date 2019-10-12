رياضة | جريزمان : مواجهة أيسلندا كانت جيدة للفريق بأكمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان : مواجهة أيسلندا كانت جيدة للفريق بأكمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي برشلونة، إن منتخب بلاده، خاض مباراة جيدة أمام أيسلندا، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وكشف جريزو في تصريحات نشرتها مجلة "فرانس فوتبول": "كانت مواجهة صعبة للغاية، لكنها كانت جيدة للفريق بأكمله".

وتابع مهاجم الديوم: "كان علينا الحصول على الثلاث نقاط، والآن لدينا مباراة مهمة يوم الاثنين أمام تركيا، لقد عانينا هناك حيث هزمنا بثنائية دون رد، لذلك سنستعد جيدًا لهذه المواجهة".

وعللق أيضاً جريزمان ركلة الجزاء التي سددها أوليفيه جيرو وسجل عبرها هدف الفوز، قائلاً: "لم أتمكن من التسديد بعد التحامي مع سكورسون، وذهب وسجل أوليف وحصلنا على الثلاث نقاط وذلك الأكثر أهمية".