رياضة | الأرقام تحسم الجدل.. من الأفضل محمد صلاح أم ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام تحسم الجدل.. من الأفضل محمد صلاح أم ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك قارة إفريقيا إثنين من أقوى وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي نادي ليفربول الإنجليزي.



صراعات مشتعلة بين صلاح وماني ودائما نجد المنافسة والصراع مشتعلين ببن صلاح وماني سواء على المستوى المحلي مع ليفربول أو على المستوى الدولي مع منتخباتهم.

ويستعرض موقع "الخليج 365" أبرز أرقام صلاح وماني هذا الموسم الدولية والمحلية كالآتي: - أرقام محمد صلاح الدولية والمحلية خاض محمد صلاح 8 مباريات مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف هدف وصنع 3 أهدف آخرين.

فيما شارك في 38 مباراة مع الريدز خلال الموسم الماضي بالدوري وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 8 أهداف. بينما خاض 14 مباراة مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا من بينهم مباراتين في هذا الموسم وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف وحصد لقب البطولة مع الفريق الموسم الماضي.

كما يملك صلاح 3 مشاركات خلال بطولة كأس السوبر والدرع الخيرية وكابيتال وان ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

وبالتالي قد سجل صلاح 54 هدف وصنع 11 مع ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات. Advertisements

وعلى المستوى الدولي فقد شارك محمد صلاح في 4 مباريات مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وسجل خلالهم هدفين ولكن ودع المنتخب البطولة من دور المجموعات.

- أرقام ساديو ماني المحلية والدولية فيما شارك ساديو ماني في 8 مباريات مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل خلالهم 5 أهدافدف وصنع هدف وحيد.

بينما شارك في 36 مباراة مع فريقه خلال بطولة الدوري في الموسم الماضي وسجل خلالهم 22 هدف وصنع هدف وحيد.

كما شارك ساديو في 15 مباراة مع الريدز بدوري أبطال أوروبا من بينهم مباراتين هذا الموسم وسجل خلالهم 5 أهداف وحصد اللقب مع الفريق في الموسم الماضي.

ويملك أيضا ماني مشاركتين مع الليفر في كأس السوبر الأوروبي وكابيتال وان وسجل خلالهم هدفين.

وبهذا يكون سجل ماني 34 هدف مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع هدفين فقط.

أما على المستوى الدولي فقد شارك ماني في 6 مباريات مع منتخب السنغال خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وسجل خلالهم 3 أهداف ووصل مع المتتخب للدور النهائي ولكن خسر البطولة على يد الحزائر.

صلاح يتفوق محليا وماني يتفوق دوليا وفي النهاية نلاحظ أن محمد صلاح تفوق رقميا على ماني على المستوى المحلي حيث سجل 54 هدف وصنع 11 آخرين أمام 34 هدف فقط لماني.



بينما تفوق ماني على صلاح دوليا حيث سجل 3 أهداف ووصل مع منتخب بلاده للدور النهائي ببنما سجل صلاح هدفين وخرج من دور المجموعات.