رياضة | الجنايني: قبل أن أكون زملكاوي.. أنا مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني: قبل أن أكون زملكاوي.. أنا مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عمرو الجنايني رئيس مجلس اتحاد كرة القدم على اتهام البعض بانتماؤه للزمالك بأنه مصري قبل أن يكون زملكاوي وذلك على هامش حفل تسليم الأهلي درع الدوري الحادي والأربعين.



وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"أهنئ الأهلي وموسم كبير وأتمنى الاحتفال كل موسم بالبطل وأتمنى لهم التقدم على المستوى البعيد".



واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً :"قبل أن أكون زملكاوي أنا مصري، سأسلم الأهلي بطولة وسأسلم الزمالك بطولة ولا أحب أو أكره أي شئ في عملي حتى لا يؤثر عليه".