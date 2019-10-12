رياضة | سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سميدو: حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي نجم المنتخب البرتغالي ولاعب برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام لوكسمبورج (3-0)، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، وأكد على ضرورة التركيز في المباراة القادمة أمام أوكرانيا.

وكشف سيميدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "في كل مرة يتم استدعائي سأبذل قصارى جهدي".

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وتابع لاعب برشلونة : "أنا سعيد للغاية بالفوز الذي هو الأهم، لقد حققنا نتائج جيدة على أرضنا بدعم من الجمهور، الآن نحن ذاهبون إلى أوكرانيا للفوز بالنقاط الثلاث".

وواصل سيميدو: "كان هناك وقت تباطأنا فيه قليلاً ولكننا كنا في البداية خلال 15 أو 20 دقيقة بمستوى جيد حقًا".

وإختتم سميدو تصريحاته: "تقدمنا بهدف، تراجع المستوى قليلاً، ولكني أعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة في المجمل، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين آخرين".