رياضة | رينارد يستعيد نجم المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يستعيد نجم المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، نبأ سعيدا قبل استكمال التصفيات الآسيوية.

وشارك سلمان الفرج لاعب الأخضر، في جزء من تدريبات المنتخب، ضمن برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة مؤخرا.

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني بالتصفيات.

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وكان المنتخب السعودي قد تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة، أمام سنغافورة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

على جانب آخر حرص ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاجتماع باللاعبين قبل بدء المران، لتقديم لهم التهنئة بالانتصار على منتخب سنغافورة، فيما أكد على أهمية المباراة المقبلة أمام فلسطين، وشدد على ضرورة الفوز فيها.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب فلسطين، يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.