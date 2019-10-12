رياضة | محمود الجزار: نحتاج للجماهير في أمم إفريقيا وقادرون على التتويج باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الجزار: نحتاج للجماهير في أمم إفريقيا وقادرون على التتويج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود الجزار مدافع منتخب مصر الأوليمبي على قوة المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمام نظيره جنوب إفريقيا والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار التحضير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي ستقام في مصر الشهر المقبل.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت قوية مع منتخب جنوب إفريقيا، وقدمنا مباراة جيدة وانتهت بالتعادل".

وزاد :"نستعد للبطولة بشكل جيد للغاية وبإذن الله نعمل حاجة في البطولة، وبكل تأكيد لإسعاد الجماهير المصرية".

وتابع :"مجموعة المنتخب صعبة للغاية وإحنا قدها ونفرح الشعب المصري ونتوج باللقب".

وأتم :"نحتاج لأن تكون الجماهير في ظهرنا لأنهم رقم 1، وهي التي تمنحنا القوة في المباريات وننتظر مساندتها في المباريات المقبلة:"

