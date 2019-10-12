رياضة | مفاجأة.. محمد صلاح يتوقع الفائز في القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. محمد صلاح يتوقع الفائز في القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع محمد صلاح نجم الزمالك ومدربه السابق، نتيجة مباراة القمة ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

واكد محمد صلاح على أن الزمالك قادر على تخطي عقبة الأهلي وتحقيق الانتصار على الشياطين الحمر في القمة القادمة والتي دائماً ما تحمل إثارة كبيرة بين الفريقين.

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وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: أتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة القادمة بالرغم من تفوق الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

واضاف: انتصارات الأهلي في إفريقيا والدوري ليست مقياس لحسم القمة، لاعبي الزمالك لديهم رغبة كبيرة لتحقيق الفوز من أجل تحسين صورتهم أمام الجماهير والثأر من الأهلي بعد خسارة مباراة السوبر الماضية.

وتابع: الزمالك في لقاء السوبر قدم الشوط الثاني على أعلي مستوي وكان أفضل من الأهلي رغم فوز الأخير باللقاء.