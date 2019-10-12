رياضة | طارق مصطفى: المعسكر يسير بشكل جيد وباب المنتخب مفتوح للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى: المعسكر يسير بشكل جيد وباب المنتخب مفتوح للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة المقام حاليًا يسير بشكل جيد للغاية وفقًا لما وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "مجموعة اللاعبين المتواجدة حاليًا في المعسكر تنفذ المطلوب منها بشكل جيد للغاية ووفقًا لما وضعه الجهاز الفني".

وأضاف :"أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المرحلة المقبلة، وأن نساعد في إعادة منتخب مصر للتتويج بالألقاب في الفترة المقبلة".

وزاد :"انتظام المعسكر بهذا الشكل مؤشر جيد للغاية وشرف لي التواجد مع مدب مثل الكابتن حسام البدري الذي يملك فنيات وشخصية مميزة للغاية".

وأشار: "المساندة الإعلامية والجماهيرية مهمة جدًا لأي منتخب بلد، على الجميع أن يدعمنا".

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وأوضح :"الكابتن حسام البدري تحدث في جزئية العدل والمعسكر يسير بالشكل الذي نخطط له، ونتمنى التوفيق لنا في الفترة المقبلة".

وتابع :"جميع اللاعبين المتواجدين في الكرة المصرية أمامهم فرص التواجد في المنتخب، وأتمنى وأنا في الجهاز الفني أن نحقق إفريقيا ".

وأتم حديثه :"الجميع لديه طموحات وإصرار لإعادة منتخب مصر لسابق عهده كبطلًا لإفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بتسوانا يوم الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.