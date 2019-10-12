رياضة | طارق مصطفى: المعسكر يسير بشكل جيد وباب المنتخب مفتوح للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى: المعسكر يسير بشكل جيد وباب المنتخب مفتوح للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "مجموعة اللاعبين المتواجدة حاليًا في المعسكر تنفذ المطلوب منها بشكل جيد للغاية ووفقًا لما وضعه الجهاز الفني".
وأضاف :"أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في المرحلة المقبلة، وأن نساعد في إعادة منتخب مصر للتتويج بالألقاب في الفترة المقبلة".
وزاد :"انتظام المعسكر بهذا الشكل مؤشر جيد للغاية وشرف لي التواجد مع مدب مثل الكابتن حسام البدري الذي يملك فنيات وشخصية مميزة للغاية".
وأشار: "المساندة الإعلامية والجماهيرية مهمة جدًا لأي منتخب بلد، على الجميع أن يدعمنا".
وأوضح :"الكابتن حسام البدري تحدث في جزئية العدل والمعسكر يسير بالشكل الذي نخطط له، ونتمنى التوفيق لنا في الفترة المقبلة".
وتابع :"جميع اللاعبين المتواجدين في الكرة المصرية أمامهم فرص التواجد في المنتخب، وأتمنى وأنا في الجهاز الفني أن نحقق إفريقيا ".
وأتم حديثه :"الجميع لديه طموحات وإصرار لإعادة منتخب مصر لسابق عهده كبطلًا لإفريقيا".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بتسوانا يوم الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.