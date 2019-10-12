رياضة | ريال مدريد يستعد لضم كبري المواهب الشابة.. تفاصيل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لضم كبري المواهب الشابة.. تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخطف موهبة جديده من المواهب الشابة التي ظهرت مؤخرا في عالم كرة القدم ولكن هذه المرة موهبة من النرويج.

ريال مدريد يخطط لضم هالاند

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع النرويجي إرلينج براوت هالاند نجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هالاند

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وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 19 عام بسبب المستوى الذي ظهر به مؤخرا ورغبة من النادي في ضمه إلى المواهب الشابة المتواجده في الفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هالاند لن يكلف نادي ريال مدريد مبلغ ضخم حيث أن سعره لن يزيد عن 12 مليون يورو فقط.

مشاركات هالاند مع سالزبورج هذا الموسم

وقد شارك هالاند في 11 مباراة حتى الآن مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.