الامارات | حتا في اختبار قوي بالكأس أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا في اختبار قوي بالكأس أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع الفجيرة إلى تعزيز رصيده في ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، حين يستضيف اليوم على استاد الفجيرة الدولي، ضيفه حتا في الجولة الرابعة. ويمتلك الفجيرة أربع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل نقطة واحدة فقط لحتا من مباراتين. ومن شأن الفوز أن يقرب الفجيرة كثيراً من التأهل إلى ربع النهائي، في المقابل لا يملك حتا إلا تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على أمل التأهل.

وقال مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، في المؤتمر الصحافي إن مباراة الفجيرة تمثل فرصة سانحة لاختبار عناصر جديدة، وأضاف: «نظام الكأس بجانب الغيابات، سيمنحنا فرصة لاختبار مزيد من اللاعبين، خصوصاً من العناصر الشابة».

وأوضح: «يستمر غياب ماهر جاسم الذي دخل مراحل إعادة التأهيل من الإصابة، بجانب تعذر مشاركة محمود قاسم الذي أصيب في الأسبوع الماضي في الدوري، والإيقاف لوليد سراج لنيله بطاقة حمراء».

وقال المدرب إنه يسعى لاستثمار المعنويات العالية جراء الفوز على كلباء في الدوري من أجل تحقيق الفوز اليوم.