الامارات | المنتخب يتطوّر بـ «الكرة الشاملة».. ويتدرّب في بانكوك استعداداً لتايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتطوّر بـ «الكرة الشاملة».. ويتدرّب في بانكوك استعداداً لتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأول، أمس، في بانكوك، استعداداً للقاء منتخب تايلاند الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب قد غادر إلى بانكوك عقب أداء مباراته أمام منتخب إندونيسيا أول من أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وفاز فيها بخمسة أهداف نظيفة متصدراً للمجموعة السابعة.

من جهته، أكد مدير المنتخب إسماعيل راشد، أن المنتخب حقق في مباراة إندونيسيا مكاسب عدة أبرزها: عودة عمر عبدالرحمن كلاعب صاحب قيمة فنية كبيرة وكذلك المهاجم أحمد خليل، وعودة المنتخب لتسجيل الأهداف بإحراز مهاجم المنتخب علي مبخوت ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بعدما غابت الأهداف في الفترة الماضية، فضلاً عن توفر البديل الجاهز ولعب المنتخب للكرة الشاملة، إذ إن المنتخب كله لعب بشكل جيد والتحضير المعنوي الجيد للاعبين من قبل الجهازين الإداري والفني وبروز اللاعب علي صالح بشكل جيد، واصفاً المعطيات التي حققها المنتخب في هذه المباراة بالجيدة.

وقال إسماعيل راشد في تصريحات صحافية عقب مباراة إندونيسيا: «إن المكاسب التي حققها المنتخب في مباراة إندونيسيا تُعد جيدة، وقد شاهدنا المنتخب وهو يلعب الكرة الهجومية الشاملة وبالنسبة للتحضير المعنوي للاعبين فقد كان ممتازاً».

ووصف مدير المنتخب المباراة المقبلة أمام تايلاند بأنها تُعد الأهم بالنسبة للمنتخب، مشيراً إلى أن المنتخب التايلاندي تطوّر كثيراً، ويُعد المنافس الوحيد للمنتخب في هذه المجموعة، مشدداً على أن الجهاز الفني للمنتخب يتعامل مع كل مباراة بالقطعة.

وبخصوص رأيه في مدرب المنتخب الهولندي فان بيرت مارفيك، أكد إسماعيل راشد، أن «مارفيك جاء للعمل مع المنتخب باحترافية، كما أن لديه لاعبين يتجاوبون معه»، مشيراً الى أنه «من الصعب الحكم على المدرب حالياً، ومع مرور الوقت فإن المنتخب تحت قيادته سيقدّم الأفضل».

خالد عيسى: تعلمت الكثير من ماجد وخصيف

أكد حارس مرمى نادي العين والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خالد عيسى، أن السنوات التي قضاها مع المنتخب والأشخاص الذين عاشرهم تعلم منهم الكثير، خصوصاً زميليه حارسي مرمى شباب الأهلي والجزيرة ماجد ناصر وعلي خصيف على التوالي، مشيراً الى أن ذلك انعكس على مستواه في أرضية الملعب، مشيراً إلى أن هذه الخبرة التي حصل عليها يعطيها الآن الى اللاعبين الصغار في المنتخب، مؤكداً أن وجود عمر عبدالرحمن في المنتخب يشكل إضافة كبيرة بعدما افتقده المنتخب في الفترة الماضية، واصفاً عموري بأنه لاعب يصنع الفارق مع أي فريق.

وقال خالد عيسى في تصريحات صحافية: «المنافسة دائماً بين حراس المرمى في المنتخب تعد شريفة، قلوبنا دائماً على بعض، وأتمنّى ابتعاد لاعبي المنتخب عن الإصابات كون أنهم في الفترة المقبلة بحاجة إلى جهود كل لاعب».

حسن سهيل: راضـون عن الأداء

أكد عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة مشرف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الدكتور حسن سهيل، أنهم راضون عن أداء لاعبي المنتخب خلال مباراته أمام إندونيسيا أول من أمس، مشيراً إلى أن الأداء يتطوّر من مباراة إلى أخرى، وأن اللاعبين لديهم الكثير الذي يمكن أن يقدموه في المباريات المقبلة.

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وأشار حسن سهيل في تصريحات صحافية الى أهمية مباراة المنتخب المقبلة أمام منتخب تايلاند.

إصابة سالمين بشد عضلي

كشف مدير المنتخب الوطني لكرة القدم إسماعيل راشد، أن الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب علي سالمين عبارة عن شد عضلي في القدمين، مشيراً الى أن سالمين كان مشاركاً في دورة عسكرية ولم يصل بعد الى درجة اللياقة بنسبة 100%، لكنه من العناصر التي يعتمد عليها مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك.

مارفيك: مبخوت وعموري وخليل صنعوا الفارق

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الهولندي فان مارفيك، أنه راضٍ تماماً عن المنتخب نظراً للمستوى الفني المتطور الذي قدمه في مباراته أمام منتخب إندونيسيا، مشيراً الى أن المنتخب كان منظماً من الناحية الدفاعية، وإلى جانب علي مبخوت، فإن المهاجم أحمد خليل وصانع الألعاب عمر عبدالرحمن صنعا الفارق بدخولهما في الشوط الثاني، مشيراً الى أن المنتخب كان مسيطراً على الملعب طوال الـ90 دقيقة.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد المباراة بقاعة المؤتمرات الصحافية بنادي النصر في دبي: «جميع اللاعبين نفذوا المهام التي طلبتها منهم خلال المباراة، وبالنسبة لي فإنني سعيد جداً بالمستوى الذي قدمه مبخوت، وكذلك بجميع اللاعبين».

وتابع مارفيك «لاعبو المنتخب كانوا منضبطين جداً في الملعب ليس فقط من ناحية الأداء التكتيكي وإنما تجاه الحكم، إذ لم نحصل على أي بطاقة صفراء».

وشدد مارفيك على أنه بغض النظر عن ظروف كل مباراة، إلا أنه يجب عليهم التعود على اللعب بمستوى عالٍ.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن مباراة المنتخب أمام تايلاند الثلاثاء المقبل ستكون مختلفة، وأن المنتخب بدأ منذ الآن في الإعداد لها.

وتابع مارفيك: «المنتخب مملوء بالشباب.. 50% من لاعبي المنتخب عناصر جديدة».

وأكد مارفيك أنه «كان بإمكان المنتخب أن يسجل خمسة أو ستة أهداف في الشوط الثاني، ومن الطبيعي في المنتخب حاجتنا للأداء الفردي من اللاعبين، وبالنسبة لي فإنني في حيرة، فمن ناحية أعطي الفرصة للاعبين الشباب ومن ناحية أخرى فإني كمدرب أريد الفوز».