الامارات | «فيكتوري» في مهمة حسم لقب مونديال الزوارق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري» في مهمة حسم لقب مونديال الزوارق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة فورت مايرز في ولاية فلوريدا الأميركية، التي تستضيف السباق الرئيس في الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة، والتي انطلقت هناك أول من أمس، بمشاركة أكثر من 70 فريقاً تتنافس في 13 فئة مختلفة.

وستكون الآمال معلقة على سفراء رياضة الإمارات في مؤسسة الفيكتوري تيم لحسم لقب عالمي جديد، من خلال قائدي زورق فيكتوري 3 الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي.

ويملك الفيكتوري تيم الفرصة لإحراز البطولة العالمية المفضلة لديه، في الفئة الأولى، حيث يتقاسم الصدارة قبل الدخول إلى سباق اليوم مع منافسه المباشر الزورق الأسترالي أوف شور 222، بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون وجيوفاني كاربيتلا برصيد 82 نقطة، ما يجعل المنافسة محتدمة.

وكان العديدي وآل علي قد أحرزا مع الفيكتوري وعلى متن الزورق 3، لقب مونديال «إكس كات» في 2017. ويظهر أيضاً في السباق اليوم، زورق الفيكتوري 33، يقوده البطل الأميركي جون توملسون، بطل العالم في الفئة الأولى (مرتين)، الذي سبق له المشاركة مع الفيكتوري تيم في ظهوره العام الماضي في مهرجان كي ويست، مرافقاً لبطلنا سالم العديدي في زورق 3، وكذلك السويدي اريك ستارك، بطل العالم في زورق فورمولا2 (أربع مرات)، ووصيف بطولة العالم في «الفورمولا1» العام الماضي، الذي يخوض التجربة الأولى في سباقات (الفئة الأولى).

وليس بعيداً عن المنافسة أيضاً الزوارق الأميركية، ومن بينها زورق مس غيكو 113 بقيادة البريطانيين ستيف كورتيس ومايلز جينينغز. وحددت اللجنة المنظمة ثماني عوامات للالتفاف حول مسار السباق مع عقارب الساعة، حيث تزيد المسافة كالمعتاد على خمسة أميال بحرية كاملة.

- زورق الفيكتوري 3

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بقيادة العديدي

وآل علي يتصدر

الترتيب العام

بالشراكة مع زورق

«أوف شور»

الأسترالي برصيد

82 نقطة.