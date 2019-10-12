الامارات | شفاينشتايغر من كرة القدم إلى العمل التلفزيوني

شكرا لقرائتكم خبر عن شفاينشتايغر من كرة القدم إلى العمل التلفزيوني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم الكرة الألمانية المعتزل قبل أيام، باستيان شفاينشتايغر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم في البرازيل، إنه سيعمل لدى شبكة «إيه.آر.دي» التلفزيونية الألمانية، وذلك بعد أيام من إعلان الاعتزال وإنهاء مسيرته كلاعب.

وقال شفاينشتايغر، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «أتطلع إلى عملي الجديد، كخبير كروي في برنامج رياضي على تلفزيون (إيه.آر.دي)».

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وأوضحت الشبكة التلفزيونية أن شفاينشتايغر سيعمل محللاً للمباريات وقت بثها، وذلك بعقد يستمر حتى نهاية كأس العالم 2022.

وتوج النجم السابق شفاينشتايغر (35 عاماً) مع بايرن ميونخ بألقاب عدة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، وشارك في 121 مباراة دولية، وقد توج مع المنتخب الألماني بمونديال 2014، في ريو دي جانيرو.