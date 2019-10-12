الامارات | الرمادي ينقذ عجمان من مصيدة بني ياس بـ «ورقتين رابحتين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي ينقذ عجمان من مصيدة بني ياس بـ «ورقتين رابحتين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع البديلان: البرازيلي فاندر فييرا، ومحمد إبراهيم، اللذان دفع بهما مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، الفارق بعد أن سجلا هدفين عادلا بهما النتيجة أمام بني ياس، في المباراة التي جمعت الطرفين في الشامخة، ضمن الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 3-3.

وكان «البرتقالي» متأخراً 1-3، حينما دفع المدرب المصري، خلال الشوط الثاني بالثنائي فاندر فييرا ومحمد إبراهيم على التوالي، لينجح الثنائي في تسجيل الهدفين، إذ قلص فييرا الفارق لعجمان في الدقيقة 79، بينما سجل البديل الآخر هدف التعادل في الدقيقة 85 ليمنحا فريقهما نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما وضع «السماوي» النقطة الخامسة.

وبالعودة للمباراة، فقد فرض فريق عجمان ضغطاً عالياً على خط دفاع أصحاب الأرض منذ بداية اللقاء، ما أدى إلى حصولهم على ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها قائد الفريق فواز عوانة مع لاعب الوسط تونغو دومبيا، داخل منطقة الجزاء، سجل منها الغاني، وليام أووسو، هدف التقدم لـ«البرتقالي» في الدقيقة الرابعة.

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وصحح قائد بني ياس، فواز عوانة، الخطأ الذي كان قد ارتكبه وتسبب في ركلة الجزاء التي احتسبت لعجمان، وذلك بعد أن أرسل كرة طويلة بطريقة رائعة ضرب بها خط دفاع الضيوف، بعد أن وصلت لزميله محمد المنهالي، الذي مررها بدوره عرضية داخل منطقة الجزاء، سجل منها الجنوب إفريقي إياندا باتوزي هدف التعادل في الدقيقة 16.

واستفاد «السماوي» من الحالة المعنوية لدى لاعبيه بعد إدراكهم هدف التعادل وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، إذ نجح المهاجم الإسباني بيدرو كوندي في وضع فريقه بالمقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعدما تسلم كرة على خط منطقة الجزاء، ورواغ ثنائي خط دفاع عجمان قبل أن يسدد كرة في الزاوية البعيدة استقرت في الشباك.

وواصل المهاجم الإسباني كوندي هوايته في تسجيل الأهداف، وأضاف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62، بعدما حصل على الكرة عقب خطأ مشترك، خلال محاولة قلبي عجمان إبعاد الكرة التي وصلت له، وتوغل داخل الست ياردات، ووضع الكرة بكل سهولة على يمين الحارس يوسف أحمد.

وتماسك لاعبو «البرتقالي» في الدقائق الأخيرة، وأسهمت التبديلات التي أجراها مدربهم المصري أيمن الرمادي في عودتهم للمباراة، حينما سجل البديل، البرازيلي فاندر فييرا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، بينما سجل البديل الأخير محمد إبراهيم هدف التعادل في الدقيقة 85، لتستمر بعدها المباراة سجالاً بين الفريقين.