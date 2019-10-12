شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: هذه مواصفات مدير الكرة في الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال رمزي في تصريحات تلفزيونية: "لا يمكن أن ننكر الجهد المبذول من المسئولين في الزمالك خاصة الصفقات الجديدة، لكن مدير الكرة في الزمالك لابد أن يكون مارس اللعبة".
وتابع: "لا أقصد مجرد ممارسة كرة القدم، لكن لابد أن يكون مارسها على مستوى عالي جدًا محليًا ودوليًا".
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